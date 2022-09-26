İnşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi
Adıyaman'da yapımı devam eden bir inşaatın 5'inci katından çalışan işçi düşerek hayatını kaybetti.
3. Sayfa 26.09.2022, 13:03
Adıyaman'da yapımı devam eden bir inşaatın 5'inci katından düşen işçi öldü. Sümerevler Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatın 5. katında dış cephe uygulaması yapan Seyho Beke, dengesini kaybederek zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, Beke'nin öldüğünü belirledi.
Beke'nin cenazesi otopsisi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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