İnşaatta iskelesi çöktü: 1'i ağır 6 işçi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde cami inşaatındaki iskele çöktü. Meydana gelen kazada 1'i ağır 6 işçi yaralandı.
3. Sayfa 13.04.2022, 12:29
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde cami inşaatında meydana gelen çökme nedeniyle 1'i ağır 6 işçi yaralandı.
Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bir cami inşaatında beton dökümü sırasında iskele çöktü.
Çökme sonucu enkazda işçiler kaldığı bilgisi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin enkaz altından çıkardığı 6 işçi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
İşçilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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