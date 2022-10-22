İnşaat kalıpları çöktü: 5 işçi yaralı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir inşaatta kalıpların çökmesi sonucu biri ağır 5 işçi yaralandı.
3. Sayfa 22.10.2022, 16:02
Hamidiye Mahallesi Yeni Garaj Caddesi'ndeki apartman inşaatının 2. katında beton dökülürken kalıplar çöktü.
Üzerindeki harcın etkisiyle ağırlığı iyice artan kalıpların altında kalarak yaralanan işçiler için olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri ve mesai arkadaşları tarafından kurtarılan işçiler Ahmet, Hacıbey ve Yahya Töre ile Altan ve Emre Şahin, ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Çalışmanın durdurulduğu inşaatın çevresine polis tarafından emniyet şeridi çekildi.
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