İnşaat iskelesi çöktü: 2 işçi yaralı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, binanın dış cephesinde kurulu iskeleden düşen işçiler yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
3. Sayfa 14.04.2022, 17:17
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, binanın dış cephesinde kurulu iskeleden düşen 2 inşaat işçisi ağır yaralandı.
Uğur Mumcu Bulvarı'nda inşaat halindeki binanın dış cephe işlerini yapan Erkan Erdal ve İbrahim Yıldız, yaklaşık 10 metre yükseklikteki iskeleden beton zemine düştü.
Olayı gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Erdal ve Yıldız, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralanan 2 işçinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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