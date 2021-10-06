İl başkanı başından vurulmuş halde bulundu
Saadet Partisi Bartın İl Başkanı Ünal Yurtbay, makam arabasının içinde başında vurulmuş halde görülerek hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
3. Sayfa 06.10.2021, 18:22
Kemerköprü Mahallesi Türbe yolu mevkisinde park halindeki otomobilde hareketsiz yatan bir kişi olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, elinde silah bulunan Ünal Yurtbay'ın (52) başından yaralandığını belirledi. Sağlık personelince Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Yurtbay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İntihar ettiği değerlendirilen Yurtbay'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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