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İki servis minibüsü çarpıştı: 20 yaralı

Edirne'de iki servis minibüsünün çarpışması sonucu hafif yaralanan 20 kişi hastaneye kaldırıldı.

3. Sayfa 28.09.2022, 10:16
İki servis minibüsü çarpıştı: 20 yaralı

Aynı tekstil fabrikasına işçileri götüren ve arka arkaya ilerleyen Harun Y.'nin kullandığı 22 S 0245 plakalı minibüs ile Samet Y. idaresindeki 22 S 0172 plakalı minibüs, sisin de etkisiyle Atatürk Bulvarı'nda çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 20 kişi hafif yaralandı.

Kaynak: AA
#edirne #Servis minibüsü
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