İki otomobil süs havuzuna çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, M.Y. yönetimindeki 51 BC 876 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda Niğde Şehitliği önündeki süs havuzuna çarptı. Hemen arkasından F.G. kontrolündeki 1-GFD-242 plakalı otomobil de kontrolünü kaybederek süs havuzuna girdi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Tayfun Ü. (29), kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan D.D. (21), S.S. (22), H.İ.Y. (25), ve S.K'nin (24) ise tedavileri devam ediyor.

Polis kaza ile ilgili çalıma başlattı.