İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Erzincan'da iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
3. Sayfa 07.07.2022, 09:30
Y.K.'nin kullandığı araç Kavakyolu Mahallesi Kuba Camisi Kavşağı'nda L.E.'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra iki araçta bulunan M.M.T, E.E, Ö.F.E. ve E.K. yaralandı.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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