İki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
3. Sayfa 21.09.2022, 10:36 21.09.2022, 10:48
Bayram Çatal (75) yönetimindeki 34 TK 1025 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı TOKİ Kavşağı'nda Muhammet Sami Güven'in (21) kullandığı 24 AAG 626 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Olayda, çarpanın etkisiyle savrulan Güven idaresindeki araç yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki Nurhayat Güven (56), Nazmiye Çatal (70) ve Köpük Çatal (68) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu kişilerden Nurhayat Güven müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yaralılardan Köpük Çatal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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