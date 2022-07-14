İki otel servisi çarpıştı: 12 yaralı
Antalya'nın Alanya ilçesinde otel çalışanlarını taşıyan iki servis aracı çarpıştı. Meydan gelen kazada 12 kişi yaralandı.
3. Sayfa 14.07.2022, 14:19
Y.A. yönetimindeki otel servis midibüsü, Türkler Mahallesi D-400 kara yolunda N.Y'nin kullandığı bir başka otel servis midibüsüne arkadan çarptı.
Kazada araçlardaki A.O.G, Ş.E, F.T, A.Ö.D, B.D, Z.M, Ö.Ç, A.Ö, H.A, A.U, E.M. ve T.K. yaralandı.
İhbar üzerine kara yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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