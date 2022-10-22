İki motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde iki motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu 3 kişi yaralandı.
3. Sayfa 22.10.2022, 01:50
Gökdeniz K. idaresindeki 10 TY 602 plakalı motosiklet, 100. yıl Mahallesi Şehit Cengiz Topel Caddesi'nde İlker Ö'nün kullandığı 17 GK 986 plakalı motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ve Furkan Y. yaralandı.
Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gönen Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İlker Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
12
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|10
|21
|2. Fenerbahçe
|9
|20
|3. Başakşehir
|9
|20
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Konyaspor
|10
|18
|6. Trabzonspor
|10
|18
|7. Galatasaray
|9
|17
|8. Kayserispor
|10
|16
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Kasımpaşa
|10
|13
|11. Alanyaspor
|10
|12
|12. Sivasspor
|10
|10
|13. Antalyaspor
|10
|10
|14. Karagümrük
|9
|9
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. İstanbulspor
|10
|8
|17. Ankaragücü
|9
|7
|18. Hatayspor
|9
|7
|19. Ümraniye
|9
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|10
|21
|2. Keçiörengücü
|9
|18
|3. Bodrumspor
|9
|17
|4. Boluspor
|8
|15
|5. Pendikspor
|8
|15
|6. Sakaryaspor
|10
|15
|7. Rizespor
|8
|13
|8. Samsunspor
|9
|13
|9. Tuzlaspor
|9
|12
|10. Bandırmaspor
|8
|12
|11. Manisa FK
|8
|12
|12. Erzurumspor
|8
|9
|13. Altınordu
|8
|9
|14. Adanaspor
|9
|8
|15. Göztepe
|8
|8
|16. Altay
|9
|7
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Ö.K Yeni Malatya
|9
|6
|19. Denizlispor
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|10
|27
|2. M.City
|10
|23
|3. Tottenham
|11
|23
|4. Chelsea
|10
|20
|5. M. United
|10
|19
|6. Newcastle
|11
|18
|7. Liverpool
|10
|16
|8. Brighton
|10
|15
|9. Fulham
|11
|15
|10. Brentford
|11
|14
|11. Crystal Palace
|10
|13
|12. Bournemouth
|11
|13
|13. West Ham United
|11
|11
|14. Southampton
|11
|11
|15. Everton
|11
|10
|16. Leeds United
|10
|9
|17. Aston Villa
|11
|9
|18. Wolves
|11
|9
|19. Leicester City
|11
|8
|20. Nottingham Forest
|11
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|10
|28
|2. Barcelona
|10
|25
|3. Real Sociedad
|10
|22
|4. Atletico Madrid
|10
|20
|5. Real Betis
|10
|20
|6. Athletic Bilbao
|10
|18
|7. Osasuna
|10
|16
|8. Valencia
|10
|15
|9. Villarreal
|10
|15
|10. Rayo Vallecano
|10
|12
|11. Real Valladolid
|10
|11
|12. Sevilla
|10
|10
|13. Almeria
|10
|10
|14. Celta Vigo
|10
|10
|15. Mallorca
|10
|9
|16. Espanyol
|10
|9
|17. Getafe
|10
|9
|18. Girona
|10
|8
|19. Cadiz
|10
|7
|20. Elche
|10
|3