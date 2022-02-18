İki kişi araç içinde silahla vurulmuş halde bulundu
Batman çevre yolunda 21 AAE 688 plakalı bir otomobilde iki kişinin hareketsiz halde olduğunu görenler durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler otomobilde iki kişi, silahla vurulmuş halde buldu.
3. Sayfa 18.02.2022, 16:35 18.02.2022, 16:40
Batman çevre yolunda 21 AAE 688 plakalı bir otomobilde iki kişinin hareketsiz halde olduğunu görenlerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede, silahla vurulmuş halde bulunan Ramazan Y'nin (29) olay yerinde hayatını kaybettiği, Nurullah K'nin de (30) ağır yaralı olduğu belirlendi.
Nurullah K. 112 Acil Servis ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İlk incelemede aracın gece 02.30 sıralarında çevre yoluna giriş yaptığı tespit edildi. Araçtaki aramada, 6 boş kovan ve bir tabanca bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
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