İki kardeş arasında miras kavgası: 1 ölü
İzmir'in Gaziemir ilçesinde iki kardeş arasında iddiaya göre miras nedeniyle bıçaklı kavga çıktı. Olayda ağabey öldü, kardeşi ise yaralandı.
3. Sayfa 18.03.2022, 18:03
İzmir'in Gaziemir ilçesinde iddiaya göre miras tartışması sonucu iki kardeş arasında çıkan bıçaklı kavgada ağabey öldü, yaralanan kardeşi hastaneye kaldırıldı.
Dokuz Eylül Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda aralarında miras anlaşmazlığı kaynaklı husumet bulunduğu öne sürülen Yılmaz B. (50) ile kardeşi İsmail B. (47) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Birbirlerini bıçakla yaralayan kardeşlerden Yılmaz B. (50), olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralı İsmail B. ise sağlık ekiplerince Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yılmaz B'nin cesedi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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