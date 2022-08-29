İki kamyonet çarpıştı: 13 yaralı
Giresun-Dereli kara yolu üzerinde, Ülper köyü mevkiinde bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 13 kişi yaralandı.
3. Sayfa 29.08.2022, 17:16
Giresun'da iki kamyonetin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.
Zeki D. idaresindeki 28 ACC 147 plakalı kamyonet, Giresun-Dereli kara yolu Ülper köyü mevkisinde Aydın A. yönetimindeki 52 ABY 148 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 11 kişi yaralandı.
Yaralılar haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Giresun'daki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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