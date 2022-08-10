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İki işçi servisi çarpıştı: 19 yaralı

Gaziantep'te 2 işçi servisi çarpıştı. Meydana gelen kazada 2'si ağır 19 kişi yaralandı.

3. Sayfa 10.08.2022, 09:37
İki işçi servisi çarpıştı: 19 yaralı

Merkez Şehitkamil ilçesi Gaziler Mahallesi 154152 No'lu Cadde'de işçileri taşıyan 27 S 3013 ve 27 S 4647 plakalı 2 minibüs çarpıştı.

Kaza nedeniyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 19 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
#gaziantep #Trafik Kazası
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