İki grup arasında silahlı kavga: 4'ü ağır 10 yaralı
Silivri'de iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 4'ü ağır 10 kişi yaralandı.
3. Sayfa 04.07.2022, 10:17
Fatih Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.
Silahların da kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra hastaneye kardırıldı. Yaralılardan 4'ünün sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
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