İki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.Yeşiloba Mahallesi'ndeki Vedat Dalokay Hal Kompleksinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi tabancayla vurularak yaralandı.



Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.