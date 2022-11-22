İki grup arasında silahlı kavga: 3 yaralı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 3 kişi yaralandı.
3. Sayfa 22.11.2022, 17:56
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.Yeşiloba Mahallesi'ndeki Vedat Dalokay Hal Kompleksinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi tabancayla vurularak yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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