İki grup arasında silahlı kavga! 2 yaralı

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şahıslardan biri, tabancayla karşı tarafa ateş açtı. Kavgada 2 kişi silahla yaralandı.

Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Birinin kalçasına ve diğerinin bacağına kurşun isabet eden yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, olay yerine gelerek yaralıların durumuyla ilgili bilgi aldı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.