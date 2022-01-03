İki grup arasında silahlı kavga! 2 ölü, 1 yaralı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
3. Sayfa 03.01.2022, 16:36 03.01.2022, 16:41
Hunat Mahallesi Gavremoğlu Caddesi üzerinde iki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı.
Başından silahla vurulan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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