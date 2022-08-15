İki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
İstanbul Küçükçekmece’de iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Meydana gelen olayda 1 kişi yaralandı, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
3. Sayfa 15.08.2022, 17:42
Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi Maslakçeşme Caddesi'nde dün akşam iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 1 kişi ağır yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayın şüphelileri olarak gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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