İki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi Maslakçeşme Caddesi'nde dün akşam iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 1 kişi ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayın şüphelileri olarak gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.