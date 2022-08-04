İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Gaziantep'te iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Meydana gelen silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.
3. Sayfa 04.08.2022, 14:19
Şehitkamil ilçesi Havaalanı Yolu Bulvarı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında yaşanan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, vücuduna mermi isabet eden Ömer Tamer, (38), Ö.C.A, M.S ve S.A yaralandı.
Ambulansla Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesine sevk edilen yaralılardan Ömer Tamer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavileri sürüyor.
Tamer'in cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Kaynak: AA
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