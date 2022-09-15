İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Meydana gelen olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
3. Sayfa 15.09.2022, 09:20
Arabacıalanı Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirlerine tabancayla ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan 4 kişi, ambulans ve özel araçlarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan biri, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, çevrede inceleme yaptı. Olay yerinin 50 metre uzağında park halinde bulunan şüpheli otomobilde arama yapan ekipler, aracın arka koltuğunda mermiler ele geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA
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