İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, iki grup arasında Güneş Mahallesi Gelincik Sokak'ta henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Tarafların birbirlerine silahlarla ateş ettiği kavgada 3 kişi yaralandı.

Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürülen yaralılardan Seymen D. (16), müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili gözaltına alınan B.G, M.U. ve M.G, emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından 3 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.