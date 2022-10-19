İki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Kocaeli'de iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
3. Sayfa 19.10.2022, 10:29 19.10.2022, 10:57
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kemalpaşa Mahallesi Yalı Cami Sokak'ta, iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
İsmi henüz öğrenilemeyen bir kişi, tabancayla Emrah Akkuş (28) ve M.C'ye (28) ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Akkuş'u Kocaeli Devlet Hastanesi'ne, M.C'yi de Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Akkuş, müdahalelere rağmen kurtarılamadı, hafif yaralanan M.C. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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