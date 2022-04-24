İki grup arasında kavga: 1 yaralı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılırken çevik kuvvet ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
3. Sayfa 24.04.2022, 01:29
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Köseköy Mahallesi'nde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Tarafların yakınları ve mahalle sakinlerinin de dahil olduğu kavgada, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.
Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği kavgada darbedilerek yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis, kavgaya karışanların tespit edilmesi için çalışma başlattı.
Öte yandan çevik kuvvet ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA
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