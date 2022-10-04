İki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi öldü, gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde iddiaya göre, Sinan Ali Y. (40), evleri gözetlediği gerekçesiyle Y.K.'ye (13) tepki gösterdi.
Çocuğun evine gidip durumu ailesine anlatması üzerine baba Emrullah K. (37), arkadaşları Cemil B. (35), Musap E. (25) ve Murat S. ile Sinan Ali Y.'nin evine gitti.
Burada çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Kavgada Sinan Ali Y.'nin kardeşi Emrah Y. (37) ile karşı gruptan Emrullah K. ve Murat S. bıçakla yaralandı. Ağır yaralanan Emrah Y., kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan maktulün ağabeyi Sinan Ali Y., babası Ali Şahin Y. (64), Hüseyin H. (37) ve Kurtuluş D. (33) ile karşı gruptaki Emrullah K., Cemil B., Musap E. ve Murat S.'yi gözaltına aldı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emrullah K., Cemil B. ve Musap E. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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