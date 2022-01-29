İki grup arasında arazi kavgası! 23 yaralı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 23 kişi yaralandı.
3. Sayfa 29.01.2022, 14:14
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında başlayan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü.
Kavgada yaralanan 23 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma, olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA
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