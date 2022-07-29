İki dolmuş çarpıştı: Çok sayıda yaralı
Rize'de iki şehir içi dolmuş çarpıştı. Meydana gelen kazada 17 kişi yaralandı.
3. Sayfa 29.07.2022, 13:20
Rize'de iki şehir içi dolmuşunun çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.R.B. yönetimindeki 53 M 0340 plakalı şehir içi dolmuşu ile Y.Z.T. idaresindeki 53 M 0503 plakalı dolmuş, İslampaşa Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yokuşunda kafa kafaya çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan her iki dolmuşta bulunan 17 kişi hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
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