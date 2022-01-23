İki araç uçuruma devrildi: 4 yaralı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde iki otomobilin çarpıştı. İki araç da 15 metrelik uçuruma devrildi. Meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
3. Sayfa 23.01.2022, 09:46
Topalak mevkisinde Muhammet Gül idaresindeki 01 SS 830 plakalı otomobil ile Mehmet Gürışık yönetimindeki 01 TK 988 plakalı otomobil çarpıştı.Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Galip Dalgıç ve Sadet Turan yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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