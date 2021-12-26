İki araç Tramvay Hattı'nda kaza yaptı

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Caddesi'nde seyir halinde olan İshak V. yönetimindeki 34 HR 9765 plakalı araç, tramvay yolundan gelen Adem D. yönetimindeki 34 DRS 500 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Adem D'nin kullandığı otomobil, tramvay hattına devrildi.

Kazada, devrilen araçta bulunan Mehmet C. yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet C., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki kaza nedeniyle seferlerin Kabataş-Merter Tekstil Merkezi istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.

Kaza yapan araçların tramvay hattından kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.