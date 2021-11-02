İki araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobil ile traktör çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
3. Sayfa 02.11.2021, 13:30 02.11.2021, 13:34
Sümeyye Yılmaz (31) yönetimindeki 38 DJ 898 plakalı otomobil ile H.T. (21) idarisindeki 58 HG 967 plakalı traktör, Direkli-Bedirli yolunun Direkli köyü yakınlarında çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı, annesi Solmaz Yılmaz (57) olay yerinde hayatını kaybetti.
AFAD ve Yıldızeli Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Traktör sürücüsü H.T, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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