İki amca kızı 7. kattan düşerek hayatını kaybetti
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın 7. katından düşerek hayatını kaybeden iki amca kızının cenazeleri yan yana defnedildi.
3. Sayfa 27.12.2021, 12:53
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın 7. katından düşerek hayatını kaybeden iki amca kızının cenazeleri defnedildi.
Turgut Reis Mahallesi Lale Caddesi'nde dengelerini kaybederek 10 katlı apartmanın 7. katındaki evlerinin penceresinden düşerek ölen İrem Su Pezük (11) ile kuzeni Zehra Gül Pezük (9) için cenaze töreni düzenlendi.
Amca kızlarının cenazeleri Argıncık Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi.
Cenazeye, İrem Su ile Zehra Gül'ün güçlükle ayakta duran anneleri ve babaları ile yakınları katıldı.
Dün, 7. kattaki evlerinin penceresinden düşen ve Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan amca kızları, kurtarılamamıştı.
Kaynak: AA
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