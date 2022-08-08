İki aile arasında silahlı sopalı kavga: 3 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.
3. Sayfa 08.08.2022, 16:53
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı sopalı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Mevlana Mahallesi'nde iki ailenin fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Pompalı tüfekten açılan ateş sonucu Y.S.T. ile sopalarla darbedilen A.K.ve S.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan A.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Olayla ilgili F.Ö.ve A.Ö. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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