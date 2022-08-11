İki aile arasında 'kız kaçırma' kavgası: 8 yaralı
Diyarbakır'da iki aile arasındaki 'kız kaçırma' meselesi yüzünden bıçaklı kavga çıktı. Her iki taraftan da 8 kişi bıçaklanarak yaralandı. Olayın meydana geldiği köyde giriş ve çıkışlar kapatıldı.
3. Sayfa 11.08.2022, 08:45
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 20 yıl önce aynı mahallede oturan akraba iki aile arasında 'kız kaçırma' meselesiyle sorun yaşandı. Akraba ve husumetli iki ailenin karşı karşıya gelmesi sonucu yaşanan sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
Yakınlarının da kavgaya dahil olmasıyla akraba her iki aileden de toplam 8 kişi bıçaklandı.
İhbarla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Jandarma, olay yerinde çalışma yaparken ayrıca, köyün giriş ve çıkışları kapatıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis de hastane önünde güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: TRT Haber
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