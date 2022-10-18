İki aile arasında kavga: 5 yaralı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde husumetli aileler arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada 5 kişi yaralandı
3. Sayfa 18.10.2022, 07:08
Husumetli olan iki aile arasında Yenişehir Mahallesi'nde tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine 5 kişi, bıçak ve sopalarla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı.
Kavganın ardından mahallede ve yaralıların bulunduğu hastanede polis ekipleri önlem aldı.
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