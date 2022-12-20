Iğdır'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var
Iğdır'da minibüs ile kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 13 kişi yaralandı.
3. Sayfa 20.12.2022, 22:34
Ömer E. yönetimindeki 09 DJ 581 plakalı minibüs, Bağlar Mahallesi'nde seyir halindeyken Fesih S. idaresindeki 76 AAK 870 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki otomobillere çarptı, kamyonet ise bir evin bahçesine girdi.
Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerin yanı sıra Rana K, Eyüp K, Metehan A, Goncagül K, Selma A, Bedirhan A, İsmet A, Fatih B, Okan Ç, Bayram A. ve Muhammet S. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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