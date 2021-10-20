İETT otobüsüyle otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Bayrampaşa'da İETT otobüsüyle bir otomobil caddenin kesiştiği noktada çarpıştı. Meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.
3. Sayfa 20.10.2021, 10:08
Alınan bilgiye göre, Davutpaşa Caddesi'nde gitmekte olan Osman A. yönetimindeki 34 TP 5568 plakalı İETT otobüsü, General Ali Rıza Gürcan Caddesi'nden Otogar istikametine giden 34 ACJ 367 plakalı otomobil iki caddenin kesiştiği noktada çarpıştı.
Kazada, ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü ile araçtaki 2 yolcu ve İETT otobüsündeki 4 yolcu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralılar ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kurtarıcı yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
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