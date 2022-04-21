İETT otobüsünün şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Kağıthane'de, İETT otobüsünün şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Meydana gelen kazada İETT otobüsü 6 araca çarptı.
Kağıthane'de, İETT otobüsünün şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirdi. 6 araca çarpan otobüs benzin istasyonuna metreler kala durabildi.
4. Levent Metrosu Sanayi çıkışındaki kavşaktan dönmek isteyen ve içinde yolcu bulunan İETT otobüsünün sürücüsü M.A, kalp krizi geçirdi.
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önünde seyreden diğer araçlara çarparak kaldırıma çıktı.
hbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İETT otobüsüyle birlikte 7 aracın karıştığı kazada otobüs sürücüsü yaralandı. Sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan araçların yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda kaldırılmasının ardından yolda kontrollü olarak sağlanan trafik yeniden normale döndü.
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