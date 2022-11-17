İETT otobüsü yağış nedeniyle kaydı
Üsküdar'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aydınlatma direğine çarpan İETT otobüsünde hasar meydana geldi.
3. Sayfa 17.11.2022, 23:15
Alınan bilgiye göre, Üsküdar'dan Beylerbeyi'ne seyir halinde olan 34 NG 8902 plakalı İETT otobüsü, Abdullahağa Caddesi'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak aydınlatma direğine çarptı.
Yaralananın olmadığı kaza sonrası yolcular tahliye edildi.
Hasar gören otobüs, vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Kaynak: AA
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