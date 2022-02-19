İETT otobüsü kamyonete çarptı: Yolcu camdan fırladı
İstanbul Güngören'de İETT otobüsü park halindeki kamyonete çarptı. Meydana gelen kazada İETT otobüsündeki yolcu, camdan fırlayarak ağır yaralandı.
3. Sayfa 19.02.2022, 15:05
Gençosman Mahallesi Doğanbey Caddesi'nde Bağcılar yönünde ilerleyen Ramazan Özer'in kullandığı İETT otobüsü, kavşakta dönerken kaymaya başladı.
Kontrolden çıkan araç, kavşakta park halindeki 39 SA 487 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün sol arka tarafındaki camından fırlayan Nurettin Akkaya adlı yolcu yola düştü.
Başından ağır yaralanan Akkaya, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya karışan otobüs ve kamyonet olay yerinden kaldırıldı.
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