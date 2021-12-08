İETT otobüsü ile İBB hizmet aracı çarpıştı
İkitelli İETT Garajı'nda İETT otobüsü ile İBB'ye ait hafif ticari hizmet aracı çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
3. Sayfa 08.12.2021, 17:22
Alınan bilgiye göre, İkitelli İETT Garajı'na malzeme almaya gelen Sultanbeyli işletme şefliğine ait 34 DFL 065 plakalı hafif ticari hizmet aracı, henüz bilinmeyen nedenle hareket halindeki 34 TP 7424 plakalı İETT otobüsüyle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle, hafif ticari araç içerisinde bulunan Gökmen Gemicioğlu ve Sedat Saraç hafif yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.
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