İETT otobüsü durağa çarptı: Yaralılar var

Eyüpsultan'da kontrolden çıkan İETT otobüsü durağa çarptı.

İslambey Mahallesi Tahta Minare Caddesi'nde ilerleyen İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine otobüs durağına çarptı.

Yaralıların da olduğu kaza nedeniyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu yaşanıyor.