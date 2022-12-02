İETT otobüsü demir bariyere çarptı: 3 yaralı
İETT otobüsünün Galata Köprüsü'ndeki demir bariyere çarptı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
3. Sayfa 02.12.2022, 14:15
Galata Köprüsü üzerindeki demir bariyere çarpan İETT otobüsündeki 2 yolcu ile balık tutan bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eminönü istikametinde ilerleyen 34 TP 6339 plakalı İETT otobüsü, Galata Köprüsü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyere çarptı.
Kazada, otobüsteki 2 yolcu ile köprü üzerinde balık tutan bir kişi bariyerin çarpması sonucu yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazada İETT otobüsünün ön kısmında hasar oluşurken, köprüde trafik yoğunluğu yaşandı.
Otobüs, belediye ekiplerince olay yerinden kaldırıldı.
Kaynak: AA
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