İETT otobüsü bariyerlere çarptı
İETT otobüsü Avcılar gişelerinde bulunan beton bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazada otobüste ağır hasar oluştu.
3. Sayfa 12.04.2022, 10:04
Alınan bilgiye göre, Avcılar Haramidere'den Beylikdüzü yönüne seyreden ve içinde yolcu bulunmayan 34 GA 8529 plakalı İETT otobüsü, Avcılar gişelerinde beton bariyerlere çarptı.
Kaza nedeniyle İETT otobüsü ile gişelerde bulunan hız levhası ve 2 HGS kamerasında hasar oluştu.
Kaynak: AA
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