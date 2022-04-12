İETT otobüsü bariyerlere çarptı

Alınan bilgiye göre, Avcılar Haramidere'den Beylikdüzü yönüne seyreden ve içinde yolcu bulunmayan 34 GA 8529 plakalı İETT otobüsü, Avcılar gişelerinde beton bariyerlere çarptı.

Kaza nedeniyle İETT otobüsü ile gişelerde bulunan hız levhası ve 2 HGS kamerasında hasar oluştu.