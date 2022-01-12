İETT otobüsleri çarpıştı: Yaralılar var
Sarıyer'de İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı.
3. Sayfa 12.01.2022, 12:59
Sarıyer'de iki İETT otobüsünün çarpışmasıyla meydana gelen kazada yaralanan 3 yolcu hastaneye kaldırıldı.
Hacıosman Bayırı Caddesi'nde ilerleyen İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önündeki İETT otobüsüne çarptı.
Çarpmanın etkisiyle camları kırılan arkadaki otobüsteki 3 yolcu yaralanırken, öndeki araçta da hasar oluştu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
İETT otobüsleri, çalışmaların tamamlanmasının ardından olay yerinden kaldırıldı.
Kaza nedeniyle caddede oluşan trafik yoğunluğu da normale döndü.
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