İETT'de otobüsünde yabancı uyruklu çocukları kaldırmak isteyince ortalık karıştı

İddiaya göre yolcu, anneleriyle beraber otobüse binip, koltuklarda oturan yabancı uyruklu 3 çocuğu oturdukları yerden kaldırmak istedi.

Otobüsteki diğer yolcular da çocukları kaldırmak isteyen kişiye tepki göstererek engel oldu.

YUMRUKLU KAVGAYA TUTUŞTULAR

Bunun üzerine yolcular arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede sinirlerin gerilmesiyle yumruklu kavgaya dönüştü.

KADINLAR ÇIĞLIK ATTI

Çocukları kaldırmak isteyen yolcu ile diğer birkaç yolcu birbirlerine yumruklarla saldırdı. Kavgaya tanık olan yolcuların ve kadınların da panik yaşayarak çığlıklar atmasıyla otobüs adeta ringe döndü.