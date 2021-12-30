İETT'de otobüsünde yabancı uyruklu çocukları kaldırmak isteyince ortalık karıştı
Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde İstanbul Çekmeköy’de seyir halinde olan bir İETT otobüsünde yolculuk eden bir adam, yabancı uyruklu şahıslardan rahatsızlık duydu. Anneleriyle beraber otobüse binip, koltuklarda oturan yabancı uyruklu 3 çocuğu oturdukları yerden kaldırmak istedi. Tartışma sonrasında olayı başlatan şahıs ve karşı çıkan taraflar birbirine girdi. Panik yaşayan diğer yolcular çığlık çığlığa kavgayı ayırmaya çalıştı.
3. Sayfa 30.12.2021, 10:37 30.12.2021, 11:10
İddiaya göre yolcu, anneleriyle beraber otobüse binip, koltuklarda oturan yabancı uyruklu 3 çocuğu oturdukları yerden kaldırmak istedi.
Otobüsteki diğer yolcular da çocukları kaldırmak isteyen kişiye tepki göstererek engel oldu.
YUMRUKLU KAVGAYA TUTUŞTULAR
Bunun üzerine yolcular arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede sinirlerin gerilmesiyle yumruklu kavgaya dönüştü.
KADINLAR ÇIĞLIK ATTI
Çocukları kaldırmak isteyen yolcu ile diğer birkaç yolcu birbirlerine yumruklarla saldırdı. Kavgaya tanık olan yolcuların ve kadınların da panik yaşayarak çığlıklar atmasıyla otobüs adeta ringe döndü.
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