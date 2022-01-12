İETT aracını durdurdu, şoförü darbetti

Eyüpsultan'da tartıştığı İETT otobüsünün sürücüsünü darbeden zanlının kimliği belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Yeşilpınar Mahallesi'nde seyreden 99Y hattındaki İETT otobüsünün şoförü ile bir otomobil sürücüsü hatalı park nedeniyle tartıştı.

İstanbul’da İETT şoförüne silah çekip darbettikten sonra kaçan zanlının kimliği belirlendi. Polis zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor https://t.co/uytHdYuIAZ pic.twitter.com/degSMkCQGw — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) January 12, 2022

Yolu tıkadığı için İETT otobüsünün yoldan geçememesi ve korna çalması üzerine zanlı, silah çekip otobüs şoförüne küfür etti. Ardından şoförü darp eden zanlı aracına binerek kaçtı.

Olay yerine gelen Eyüpsultan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, incelemeler sonucunda şüphelinin Ali İshak E. olduğunu tespit etti.

Ekiplerin, zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

Bu arada, vatandaşlar sosyal medyaya yansıyan olay görüntüleriyle ilgili zanlıya tepki gösteren paylaşımlar yaptı.