İddiaya girip denize atlayan genç yaşamını yitirdi
Çanakkale'de iskelede arkadaşlarıyla iddiaya girip denize atlayan genç tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
3. Sayfa 29.03.2022, 12:42
İskelede arkadaşlarıyla oturan Samet Umut Öner (16) arkadaşlarıyla iddiaya girip, denize atladı. Bir süre sonra Öner'in gözden kaybolması üzerine arkadaşları durumu polise bildirdi. Bu sırada iskeledeki 2 kişi de suya atlayıp Öner'i aradı.
Olay yerine gelen sahil güvenlik ve deniz polisi su altı ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu sudan çıkarılan Öner, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
Liseli genç, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Olayın ardından polis tarafından soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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