İçtiği ayranın kutusu zanlıyı ele verdi

Samsun'un İlkadım ilçesinde 2 kişiyi silahla yaralayan zanlı, içtiği ayranın kutusundan yola çıkılarak yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, 19 Aralık'ta Kadıköy Mahallesi Osmaniye Caddesi'nde kahvehane sahibi S.H. ile Kadıköy Mahallesi'nde A.Y'nin silahla yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, yaralama olayını gerçekleştiren zanlının Osmaniye Caddesi'nde pide salonuna girdiğini, burada yemek yedikten sonra 100. Yıl Bulvarı istikametine gittiğini tespit etti.

Pide salonunda içtiği ayranın kutusunun incelenip parmak izinden şüpheli S.C.K'yi (16) belirleyen ekipler, zanlıyı Denizevleri Mahallesi Denizevleri Tramvay Durağı'nda yakaladı.

Zanlı, emniyetteki ifadesinde, her iki olayı da arkadaşı E.S'nin azmettirdiğini, olay günü sabah saatlerinde S.H'nin ikametinin önüne geldiklerini, bir süre burada beklediklerini, binadan çıkan A.Y'yi silahla yaralayıp kaçtıklarını ve sanayiye gittikten sonra yanlış kişiyi vurduklarını fark ettiklerini söyledi.

Daha sonra S.H'nin çay ocağına giderek 4-5 saat yalnız kalmasını beklediklerini anlatan S.C.K, çay ocağını kapatıp giderken ara sokağa giren S.H'nin arkasından 2 el ateş ettiğini, yüzünü cerrahi maske ile kapatıp kapüşonlu giysi giyerek yaralının durumunu uzaktan izlediğini kaydetti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

E.S'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.