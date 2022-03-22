İçinde 61 bin euro olan kasayı çaldılar

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir adresten çelik kasa çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen hırsızlık zanlıları S.A, E.A. ve E.A'nın yaşadığı eve operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Evin bahçesinde yapılan aramada içinde 61 bin euro olan çelik kasanın gömüldüğü tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.